Украинские войска обстреляли херсонскую ГЭС из РСЗО HIMARS

Украина вновь ударила по району ГЭС в Новой Каховке Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в воскресенье, 24 июля 2022 года.

"В очередной раз наша инфраструктура повреждена, - уточнил Леонтьев. - Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры".

По словам чиновника, ударами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS поврежден мост, проходящий по дамбе электростанции.

Сама ГЭС продолжает функционировать, однако неизвестно, сколько она еще проработает" с учетом агрессивных действий" украинских военных, уточнил глава районной администрации.

Напомним, в администрации Новой Каховки рассказали, что украинские войска нанесли удар по району городской гидроэлектростанции.

До этого в понедельник, 18 июля, Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел Новой Каховки.

Как писал сайт kp.ru, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. Из-за этого взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.