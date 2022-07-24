В офисе Зеленского анонсировали новые поставки американских РСЗО на Украину

Американцы пообещали поставить на Украину до 30 единиц РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены Соединенных Штатов планируют передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и семейства MLRS. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники", - написал Ермак, уточнив, что также планируется поставка боеприпасов к американскому РСЗО.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получит дальнобойные ракеты для американских ракетных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS.

Напомним, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности.