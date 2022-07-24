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Политика24 июля 2022 8:12

В офисе Зеленского анонсировали новые поставки американских РСЗО на Украину

Андрей Ермак утверждает, что конгрессмены США пообещали передать до 30 таких систем
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Американцы пообещали поставить на Украину до 30 единиц РСЗО HIMARS

Американцы пообещали поставить на Украину до 30 единиц РСЗО HIMARS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены Соединенных Штатов планируют передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и семейства MLRS. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники", - написал Ермак, уточнив, что также планируется поставка боеприпасов к американскому РСЗО.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получит дальнобойные ракеты для американских ракетных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS.

Напомним, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности.