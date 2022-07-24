Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой рассказ-газеты"

Сайт "Новой рассказ-газеты" заблокирован в России Фото: REUTERS

Роскомнадзор по требованию Прокуратуры РФ ограничил доступ к сайту "Новая рассказ-газета", который создан коллективом приостановившей работу "Новой газеты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Агентство уточнило, что сайт заблокирован в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение "Новой газете" из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента. Ведомство потребовало немедленно отредактировать публикацию, в которой отсутствовала маркировка. Также Роспотребнадзор потребовал отредактировать указанный материал в соответствии с законами РФ и проинформировать об этом ведомство.

В РКН обратили внимание, что неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений в течение 12 месяцев выступают основанием для прекращения работы этого СМИ. После этого "Новая газета" временно приостановила выпуск издания в бумажной версии и в интернете.