Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов "Сохнут" будет иметь серьезные последствия для отношений с Россией

Яир Лапид Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что закрытие офисов еврейского агентства "Сохнут" в России негативно скажется на развитии российско-израильских отношений. Его слова приводит канцелярия правительства Израиля.

"Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве, - подчеркнул Лапид. - Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения".

Напомним, Яир Лапид также сообщал, что власти Израиля придают большое значение работе Еврейского агентства "Сохнут" и будут дипломатическими методами добиваться продолжения его деятельности в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, управление Министерства юстиции по Москве попросило суд ликвидировать представительство еврейского агентства "Сохнут" в России, которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.