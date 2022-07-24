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Политика24 июля 2022 9:41

Путин и Мирзиёев обсудили вопросы взаимодействия России и Узбекистана

Президент России поздравил узбекского коллегу с 65-летием
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых поздравил коллегу с 65-летним юбилеем и обсудил вопросы взаимодействия между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 24 июля 2022 года.

"Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на всестороннее укрепление отношений между Россией и Узбекистаном, уточнили в Кремле.

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием. Президент Белоруссии выразил уверенность, что запланированный на сентябрь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет решению международных проблем.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о награждении Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского. В документе говорится, что президент Узбекистана удостоен награды "за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном".