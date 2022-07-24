Во Франции магазинам с кондиционером запретят открывать настежь двери для экономии энергии

Франция вводит штрафы ради экономии электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции введут штрафы за расточительное использование энергии при использовании световой рекламы и кондиционеров. Об этом сообщила в интервью Journal du Dimanche министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

В частности, магазинам с кондиционером запретят открывать настежь двери. Кроме того, под запрет попадет использование световой рекламы с часа ночи до шести утра.

Панье-Рюнаше уточнила, что за открытые двери будет грозить 750 евро штрафа, а за световую рекламу в недозволенное время – 1,5 тысячи евро.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июля стоимость электроэнергии в европейских странах обновила исторические максимумы на фоне дефицита газа. Журналисты уточнили, что одна из главных причин такого положения дел – уменьшение поставок российского газа, вызванное антироссийскими санкциями.

По оценке опрошенных экспертов, газовый кризис в Европе растянется минимум на год, так как альтернативные источники энергии попросту отсутствуют. Следовательно, европейцев ждет дальнейшее подорожание электричества, а возможно, и нормирование потребления энергоресурсов, заключили аналитики.