Папа Римский заявил о желании посетить Украину

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск, вылетевший 24 июля 2022 года в Канаду, вновь заявил о желании посетить Украину. Его словам приводит итальянское агентство ANSA.

"Да, хотел бы посетить, будем надеяться", - ответил на соответствующий вопрос понтифик.

Отметим, что папа Римский планирует пробыть в Канаде до 30 июля. В частности, он намерен встретиться с представителями коренных народов. По его словам, эта встреча будет "исправительно-покаянной".

Как ранее писал сайт kp.ru, папа Римский Франциск хочет посетить Москву и Киев. Возможное посещение столиц России и Украины произойдет не раньше августа.

"Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - уточнил понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие "справедливая война" в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.