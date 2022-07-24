Захарова заявила, что журналисты в Египте не нашли признаков "изоляции" Лаврова

Сергей Лавров на переговорах в Египте Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что на старте переговоров глав МИД России и Египта журналисты напрасно ждали появления "изоляции" главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, но она "так и не пришла".

"Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла".

Дипломат уточнила, что переговоры стартовали под прицелом десятков объективов камер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова выразила уверенность, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции Сергея Лаврова на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати, чтобы оправдать собственный провал. По ее словам, те, кого Блинкен просит “изолировать Россию”, смеются ему в спину.

Напомним, Сергей Лавров в субботу, 23 июля, прибыл с рабочим визитом в Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы российского внешнеполитического ведомства, который посетит четыре страны в Африке: Египет, Эфиопию, Уганду, а также Республику Конго.