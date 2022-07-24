Генсек ООН пообещал добиваться снятий нелегитимных санкций в отношении российского зерна, сообщил Лавров

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Генсек ООН пообещал добиваться снятий нелегитимных санкций в отношении российского зерна после подписания соглашения в Стамбуле, об этом сегодня, 24 июля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой Самехом Шукри.

“Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле, по инициативе генсекретаря ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что ему это удастся” , - сказал Лавров, имея в виду санкции, которые не позволяли проводить операции с российским зерном, а также ограничения на заходы российских судов в зарубежные порты.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.