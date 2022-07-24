Spectator: Евросоюз воспринял готовность Венгрии наладить диалог с Россией как предательство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предпринять первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство, отметил в публикации для издания Spectator журналист Уильям Наттрасс.

По его мнению, это один из очевидных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления.

“Сложно вообразить более унизительный сценарий для Евросоюза: страна-член умоляет президента России Владимира Путина нарастить поставки газа после стольких лет высмеивания заявлений об энергетической зависимости от Москвы", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Об этом в среду, 20 июля, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив странам - членам Европейского союза этой и следующей зимой необходимо продлить работу своих атомных и угольных электростанций для того, чтобы обойтись без голубого топлива из России.

Также ранее отмечалось, что будет с Европой, если Россия перестанет поставлять ей газ. Чтобы полностью отказаться от российского газа, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление на 10%.