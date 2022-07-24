Токсиколог считает, что НАТО отравила обедненным ураном 60 поколений жителей Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 60 поколений ощутят на себе негативные последствия из-за отравления обедненным ураном, применявшимся НАТО в ходе бомбардировок Югославии 1999 года. Об этом заявил сегодня, 24 июля, изданию "Вечерне новости" профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич, бывший глава Центра радиационной защиты Сербии.

"Последствия бомбардировок обедненным ураном ощутят 60 наших будущих поколений. Можно ожидать серьезного воздействия на потомство и после 1 800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений", - уточнил Ковачевич.

Он также пояснил, что после бомбардировок 1999-го года ему поручили исследовать последствия влияния обедненного урана и других элементов на экологию и людей.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО. Сербский лидер подчеркнул, что бомбардировки альянса в 1999-м года были агрессией на страну.