Кадыров заявил, что Европа пытается втянуть Россию в полномасштабную войну

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Европы хотят заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабным военным действиям, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Европа заявлениями и военной поддержкой преследует конкретную цель - вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с использованием всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!" - отметил он.

Также Кадыров добавил, что НАТО “наивно рассчитывает” такими методами ослабить Россию, которая в течение своей истории всегда была готова к любому военному конфликту. Кроме того, глава региона акцентировал внимание на готовности западных стран жертвовать украинскими гражданами в ходе противостояния.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.