Режим ЧС объявлен в Сочи из-за ливней Фото: Олег УМАРОВ

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о решении объявить режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Как уточнил глава города, в течение последних трех дней все районы города пострадали из-за сильного ливня. Также в результате погибла одна женщина.

“Ситуация очень серьезная…. За современную историю Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не случалось”, - отметил он.

Также глава города добавил, что в настоящее время выполняются восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что 10 детей и 20 взрослых спасли из унесенных машин во время потопа в Сочи. Отмечалось, что сочинский отряд "Кубань-СПАС" всю ночь помогал туристам и местным жителям выбираться из заблокированных водой автомобилей. Спасатели делали веревочные перила, по ним перебирались дети и взрослые в безопасное место.

Напомним, в прошлом году залповый ливень затопил 100 метров федеральной дороги в Сочи.