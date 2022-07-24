CNN: российская подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт холодной войны в океане Фото: Сергей КУЛЕШОВ

Российская подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, сообщает CNN.

"Если "Белгород" сможет успешно расширить возможности флота России, то это в следующее десятилетие создаст почву для разворачивания Холодной войны в глубинах океана...", - отмечается в публикации.

Как говорится в отчете Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается журналист, российская субмарина сможет нести до восьми стратегических подводных ядерных "Посейдон".

Ранее сообщалось, что подводная лодка “Белгород” впечатлила западных журналистов и военных экспертов. Они называют корабль самой большой субмариной в мире. Отмечалось, что длина подводной лодки “Белгород” составляет 184 метра. Подводное водоизмещение – свыше 30 тысяч тонн. Она может погрузиться на глубину около 500 метров. Западные военные эксперты уже назвали ее самой большой подводной лодкой в мире.