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Политика24 июля 2022 16:03

Лавров сообщил, что сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и еще один участник

Третьего участника определят позднее, уточнил глава российского МИДа
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Сопровождением судов с украинским зерном в Черном море займутся Россия, Турция и еще один участник, которого определят позже, сообщил сегодня, 24 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Кроме этого, сегодня Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.

Также ранее Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине. Стороны обговорили важность достижения политического урегулирования.