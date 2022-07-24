Лавров сообщил, что сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и еще один участник

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Сопровождением судов с украинским зерном в Черном море займутся Россия, Турция и еще один участник, которого определят позже, сообщил сегодня, 24 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Кроме этого, сегодня Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.

Также ранее Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине. Стороны обговорили важность достижения политического урегулирования.