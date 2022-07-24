Лавров считает одержимостью желание Запада запретить фото с российскими политиками

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Страны Запада одержимы желанием запретить делать фото с политиками из России. Об этом сегодня, 24 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по результатам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Когда я сюда направлялся, нам был показан протокол, который распространили среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств, куда мы сегодня после обеда направляемся с целью проведения встречи, и этот протокол касался демарша, предпринятого перед Лигой арабских государств группой западных послов: США, Франция, Германия, Британия и представитель Евросоюза. И этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о непринятии каких-то действий, совершаемых Россией. И особо было в этом демарше подчеркнуто, что нельзя с нами подписывать какие-либо документы и нельзя с нами делать фото. Вот видите, у них это одержимость какая-то - вот этими фотографиями", - отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.

Также ранее Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине. Стороны обговорили важность достижения политического урегулирования.