Sun: британский спецназ обучал украинских военных, чтобы они могли вернуть Змеиный Фото: REUTERS

Британские силы спецназначения обучали украинских военных, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, сообщает издание Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.

"Отряд спецназначения военно-морских сил отправился... на Украину с целью обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", - отмечается в сообщении издания.

При этом тезис по поводу обучения для того, чтобы вернуть контроль за Змеиным присутствует только в заголовке статьи, но не в самом тексте.

Напомним, в Минобороны РФ 30 июня 2022 года заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. Как пояснили в ведомстве, таким образом РФ показывает, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.