Захарова отметила, что Лавров рассмешил журналистов словами про запрет Запада фотографировать его

Мария Захарова, фото: Александр Щербак, ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров вызвал смех у иностранных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, написала в Телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генсекретарем Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале", - написала дипломат.

Фото Захарова рекомендовала отправить в Госдепартамент, который тревожился, что Россия будет использовать их в пропагандистских целях.

Ранее сообщалось, что Лавров считает одержимостью желание Запада запретить фото с российскими политиками. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Также ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.