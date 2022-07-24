Захарова пошутила над “замедлением” экономики США, сравнив его со смертью Ленина

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в позиции министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что замедление экономики Штатов - это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.

"Многие в 1924 году были убеждены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен", - пошутила дипломат сегодня, 24 июля, в своем Телеграм-канале по поводу заявления Йеллен.

Ранее американские журналисты сравнили экономику США с "походом в уборную". Они считают, что экономике страны грозит рецессия из-за беспомощности властей в борьбе с ростом инфляции.

Также ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%. В фонде полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах все сложнее из-за "ограничений с поставками", "затяжной пандемии коронавируса" и российской спецоперации на Украине.