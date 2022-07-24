The American Conservative: армии США не хватает рекрутов из-за отказа американцев служить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию непростого решения, написал обозреватель издания The American Conservative Эдвард Чанг.

"Нехватка новобранцев вилась последней из череды неудач, которые обрушились на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, вынужденного теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации", - отмечается в статье.

Как считает автор материала, американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в результате опасно сблизило их с демократами и вызвало сокращение численности американцев, поступающих на популярную ранее службу.

Ранее сообщалось, что армия США испытывает дефицит новобранцев после фиаско в Афганистане. Вооруженные силы Соединенных Штатов сократились на 12 тысяч человек.