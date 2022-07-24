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В мире24 июля 2022 18:56

Читатели wPolytice высмеяли план главы Минобороны Польши Блащака по созданию сильнейшей армии в НАТО

Ранее Мариуш Блащак заявил о стремлении создать такую армию. чтобы “дать отпор России”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели wPolytice высмеяли план главы Минобороны Польши Блащака по созданию сильнейшей армии в НАТО

Читатели wPolytice высмеяли план главы Минобороны Польши Блащака по созданию сильнейшей армии в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи сайта wPolytice раскритиковали вице-премьера республики - министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию сильнейшей в Европе, чтобы "дать отпор России".

При этом комментаторы скептически отнеслись к заявлению вице-премьера.

"Только такой бездарный деятель может ляпнуть такого рода глупость. Никто в здравом уме так не считает", - отметил один из читателей портала.

"Наша армия может стать сильнейшей в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать в принципе", - написал другой комментатор.

В интервью изданию Sieci Блащак заявил, что Польша будет иметь "лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе". При этом он указал, что вероятным военным противником Варшава видит именно Москву, и порассуждал, как именно его страна сможет ответить в случае "нападения".