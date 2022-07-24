Американский офицер назвал иррациональной стратегию Запада в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США собственноручно загоняют себя в тупик при помощи санкционной политики в отношении России, что приводит к росту цен на энергоносители, написал в соцсетях экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.

"Пора прекратить обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительных мер на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте не будет искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома", - выразил свое мнение политик.

Также он добавил, что Европа действует по аналогичному принципу. Так, Евросоюз, говоря о существенном сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток", не желает признавать, что это случилось вследствие нежелания Канады своевременно вернуть отремонтированную турбину. Такого рода политику офицер назвал разрушительной и иррациональной.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в росте инфляции в США на 70%. Он также отметил, что на инфляции отразилось повышение цен на бензин.