Telegraph: компании США работают над проектами по защите от российских гиперзвуковых ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оборонные компании, в том числе, британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над созданием защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", сообщило издание Telegraph.

Как рассказал руководитель Cohort Энди Томис, его компания ведет проект по поражению оружия, которое движется со скоростью, которая пятикратно превышает скорость звука.

При этом глава Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру уточнил изданию, что его компания, очевидно, сосредоточит свою работу на отслеживании ракет из космоса с помощью группировок спутников. Он считает, что слабым местом ракеты выступает система рассеивания тепла, которую довольно легко можно повредить и таким образом уничтожить ракету.

Ранее США похвалились успешным испытанием гиперзвуковой ракеты. Американское гипероружие оказалось медленнее российского и все еще "сырым".

Также несколько лет назад Дональд Трамп заявлял, что США создали “лучшие гиперзвуковые ракеты в мире”. По словам главы Белого дома, американцы модернизировали свое ядерное оружие до “недостижимого уровня”.