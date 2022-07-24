FT: страны Евросоюза добиваются исключений из планов ЕК по снижению спроса на природный газ Фото: Архив "КП"

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Согласно документу, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать зависимость каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа, а также объем этого топлива, направленный в хранилища.

Государства - члены ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель текущего года. Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию.

Как ранее писал сайт KP.ru, Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши выступил с заявлением, что правительство не может обеспечить поляков достаточным количеством угля. Как для электростанций, так и для индивидуальных домохозяйств.

- До меня из разных регионов страны доходит информация, что у угольных складов нет воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале. На сегодняшний день самая большая проблема в том, что угля нет совсем, - заявил Моравецкий и горько диагностировал. - Потому что в последние годы мы завозим уголь из России.