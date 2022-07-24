Два человека погибли в результате теракта в сирийском городе Эс-Сукейлабия

Боевики в Сирии совершили теракт на церемонии открытия храма Айя-София в сирийском городе Эс-Сукейлабия. В результате подрыва беспилотника погибли два мирных жителя, еще 13 получили ранения.

"В результате подрыва запущенного террористами БПЛА погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали", - рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

Как ранее писал сайт KP.ru, столица Сирии Дамаск подверглась обстрелу в ночь на 22 июля. Позднее агентство сообщило о срабатывании систем ПВО, уточнив, что атака была совершена не только на столицу Сирии, но и на ее окрестности, а несколько целей в небе над Дамаском были поражены. В Министерстве обороны Сирии сообщили, что в результате обстрела со стороны Израиля погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

До этого, 10 июня Сирия приостановила работу аэропорта Дамаска из-за атаки Израиля. Сообщалось, что противовоздушная оборона уничтожила большинство ракет.