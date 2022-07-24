Глава МВД Сербии рассказал об угрозах от крупнейшей иностранной спецслужбы из-за позиции по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из крупнейших разведывательных служб в мире потребовала от главы МВД Сербии Александара Вулина "поменять свою политическую позицию".

"Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации", - рассказал он в эфире канала TV Pink.

Вулин отметил, что от него потребовали отказаться от своих политических взглядов, в противном случае против него начнут международную кампанию с целью не допустить его вхождения в новый кабинет министров Сербии.

Ранее сербский министр внутренних дел Александар Вулин заявил, что Запад шантажирует Сербию, пытаясь добиться от нее введения санкций в отношении России, а затем потребует от Белграда поставлять вооружение Киеву. По мнению Вулина, западные страны используют в качестве шантажа ситуацию в Косово и Метохии, в которой Запад пытается «обострить до разрыва» отношения между Албанией и Сербией, чтобы последняя пошла на «военную реакцию».

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