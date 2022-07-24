Депутат Шхагошев заявил, что у НАТО могут возникнуть имиджевые проблемы из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Адальби Шхагошев заявил, что вооруженные силы стран НАТО из-за происходящего на Украине столкнутся с имиджевыми проблемами.

"Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах - отказы добровольцев идти в армию, это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди", - пояснил он в беседе с РИА Новости.

По словам политика, имиджевые потери армий США и сил НАТО увеличатся, когда "специальная военная операция приобретет окончательные контуры".

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Европе следует готовиться к роспуску НАТО, которая вопреки заявлениям своих лидеров, не является оборонительным союзом. Дагдален призвала европейских лидеров признать, что без учета интересов России не удастся достигнуть мира в Европе и отказаться от конфронтации с Россией.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.