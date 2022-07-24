Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича обвинили в "сдаче юга Украины" Фото: REUTERS

Экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича обвинили в «сдаче» юга Украины российским войскам в феврале 2022 года, пишет украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на документы суда.

По данным издания, Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Владимиром Сивковичем"взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства".

Ранее сообщалось, что украинские силовики задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Кулинич возглавлял управление СБУ до марта 2022 года, когда его снял с должности президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.