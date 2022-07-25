Депутат Рады Гончаренко рассказал о ликвидации командира 28-й одесской бригады ВСУ Гуляева Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады в Одесской области.

"Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев", - написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го".

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