Четыре мирных жителя погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Рубежное в ЛНР Фото: REUTERS

Четыре мирных жителя погибли при обстреле населенного пункта Рубежное. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 - по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (девять снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.