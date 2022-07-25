Следственный комитет России установил личности более 220 человек, причастных к обстрелам Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что российские следователи установили личности более 220 человек, причастных к обстрелам Донбасса.

"В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население. Всего 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ", - рассказал он в беседе с "Российской газетой".

Ранее Бастрыкин предложил собрать международный трибунал над украинскими националистами. В новый орган правосудия глава следственного комитета предложил включить представителей Сирии, Ирана и Боливии.

Как писал сайт KP.ru, Следственный комитет РФ проведет расследование по провокациям украинских националистов в Донбассе, а также изучит информацию о провокациях, готовящихся Киевом на западе незалежной.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.