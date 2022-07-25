Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства 25 июля проведет переговоры с руководством этой страны.

Ранее Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы российского внешнеполитического ведомства, который посетит четыре страны в Африке. В рамках своего пятидневного турне Сергей Лавров посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду, а также Республику Конго, где обсудит международную и региональную повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

Ранее Лавров интервью РИА Новости и RT заявил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен Советского Союза, а в последние годы российская сторона активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что отвечают взаимностью.