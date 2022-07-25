Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

"Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу. Решаете задачу государственные и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом коррупцией экстремизмом, отстаиваете закона и справедливости", - сказал он в ходе своего видеообращения.

Путин поблагодарил сотрудников следствия "за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность верность лучшим традициям следственной работы".

Институт следствия за последние годы претерпел в России несколько реформ. В 2022 году сыщики работают в трех ведомствах: это полиция, Федеральная служба безопасности и, конечно, Следственный комитет. А вот в прокуратуре следователи больше не работают, хотя многие по старинке считают, что и там есть свои спецы. Следователи всех ведомств отмечают День сотрудника органов следствия РФ в одно время. "Комсомольская правда" рассказывала про историю и традиции праздника.