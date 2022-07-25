Бастрыкин сообщил, что число причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что более 400 человек причастны к преступлениям на Украине.

"Всего возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц", - сообщил он в беседе с "Российской газетой".

По словам Бастрыкина, уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооружённых формирований.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.