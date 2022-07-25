Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины, говорится в статье Центрального телеграфного агентства страны (ЦТАК).

"США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества", - говорится в материале.

Карта биолабораторий США в разных странах мира совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, отмечает издание.

Как ранее писал сайт KP.ru, предварительный анализ экспертов Минобороны России позволяет сделать вывод, что Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Военному ведомству удалось раскрыть схему, в которой звучат имена известных политиков США и названия ряда иностранных фармацевтических компаний, которые участвуют в вакцинации от коронавируса.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предоставила новые документы об американских биолабораториях. До этого сообщалось, что США финансировали на Украине 30 биолабораторий, где изучались чума и другие опасные вирусы.