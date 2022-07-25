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В мире24 июля 2022 23:05

Глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что КНР стала чаще перехватывать американские суда

Милли также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными»
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что КНР стала чаще перехватывать американские суда

Глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что КНР стала чаще перехватывать американские суда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что китайские военные стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море.

"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", - рассказал он в интервью газете Financial Times.

Милли также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными».

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил эсминец Соединенных Штатов USS Benford 13 в том, что тот незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша. По его словам, подобные действия американцев подрывают "мир и стабильность в регионе" и создают угрозу национальной безопасности.

До этого постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что "беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира", не должны возникнуть в АТР.