Глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что КНР стала чаще перехватывать американские суда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что китайские военные стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море.

"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", - рассказал он в интервью газете Financial Times.

Милли также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными».

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил эсминец Соединенных Штатов USS Benford 13 в том, что тот незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша. По его словам, подобные действия американцев подрывают "мир и стабильность в регионе" и создают угрозу национальной безопасности.

До этого постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что "беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира", не должны возникнуть в АТР.