Директоров школ и главврачей обяжут декларировать расходы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Министерстве труда России разработали инициативу, согласно которой глав ряда государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать свои расходы, пишет РБК.

"Минтруд планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (к ним относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива может затронуть до 206,6 тыс. россиян.

Как ранее писал сайт KP.ru, тем, кто официально работает и платит подоходный налог, государство готово отдать часть денег назад. Но не просто так, а за конкретные расходы. Рассказываем, как получить налоговый вычет в 2022 году.

Налоговые вычеты придумали для того, чтобы стимулировать у людей правильное финансовое поведение. Мол, если тратишь деньги на полезные вещи, то можешь вернуть часть денег из бюджета. Таких статей расходов, к сожалению, не так уж много, в их числе налоговый вычет за квартиру, за детей и другое.