Китайский дипломат Мэйфан опубликовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в социальных сетях заявления американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.

В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".

"Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени", — процитировала экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Чжан Мэйфан.

Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".

Накануне официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова заявляла, что признание экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах заслуживает отдельной реакции и дальнейшего разбора.

Ранее сообщалось, что американские "специалисты" по госпереворотам нацелились на Туркменистан. Теперь перед новым президентом среднеазиатского государства Сердаром Бердымухамедовым стараниями Запада поставлен непростой вопрос.

Сайт kp.ru писал о том, что в своем обращении экс-глава ЦРУ назвал США исключительной страной, которая может ставить своей целью смену режимов, а Россию он вновь безосновательно обвинил во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.