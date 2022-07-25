Власти Херсонской области заявили, что Украины как государства уже нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украины как государства фактически уже нет.

"Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявляли, что Украина как государство больше не существует, украинский народ оказался заложником у неонацистов. Киевский режим использует украинское население в своих целях и уничтожает его, решив воевать до последнего украинца, отмечали они.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.