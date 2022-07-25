Власти Херсонской области сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские формирования предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но она потерпела крах.

Обозреватель Бернардо де Мигель заявил, что Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России. Журналист считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.

В России планируют возобновить выпуск купюр номиналом в пять и десять рублей. Об этом рассказал зампред Центрального банка России Сергей Белов. Отмечается, что монеты номиналом пять и десять рублей также останутся в обращении.

Британский журналист Род Лиддл заявил, что Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине. По его словам, западные издания стремятся выдать желаемое за действительное.

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в социальных сетях заявления американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.

В Министерстве труда России разработали инициативу, согласно которой глав ряда государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать свои расходы, пишут российские СМИ.

Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины. Карта биолабораторий США в разных странах мира совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, отмечает ЦТАК.