Вильфанд предупредил о ливнях в нескольких регионах России

Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сразу несколько регионов России столкнутся с ливнями в ближайшие дни. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 25 июля 2022 года, непогода придет на территории, расположенные к западу от Москвы.

Так, в Брянской, Курской и Орловской областях прогнозируются сильный дождь, гроза, а также град с ветром до 18 м/с. В этот день ожидаются ливни и в Приморье.

Ленинградская, Новгородская и Псковская области окажутся под действием такой погоды на три дня – с 25 до 27 июля, предупредил синоптик.

Крым накроют штормовой ветер со скоростью до 25 м/с, а также ливни и грозы на два дня – 25 и 26 июля, добавил Вильфанд.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Вильфанд сообщил, что в стране были введены новые климатические нормы с 1 июля 2022 года. Специалист пояснил, что они учитывают изменения климата за последние 30 лет.

Эксперт добавил, что с учетом новых норм заявление об "аномально теплой погоде" будут звучать реже. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса.