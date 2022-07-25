Бастрыкин предложил привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе трибунала по Украине

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К работе международного трибунала по оценке преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине следует привлечь союзников России, в том числе Сирию, Иран и Боливию. Соответствующее мнение выразил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Глава СК добавил, что этот вопрос необходимо проработать с странами-участниками БРИКС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

"К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию", - предложил Бастрыкин.

По его словам, возможное участие Организации объединенных наций (ООН) в этом процессе выглядит "крайне сомнительным".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР, отметив, что в нем также примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР).

Как уточнила глава внешнеполитического ведомства, в ходе визита в Сирию президенту САР Башару Асаду было предложено рассмотреть возможность участия его страны в международном трибунале над военными преступниками, на что сирийский лидер дал предварительное согласие.

Напомним, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президента Украины Владимиру Зеленскому нужно предстать перед трибуналом как военного преступника. Стремоусов назвал Зеленского несамостоятельным человеком, за которого принимают решения другие люди, цена действий которого "исчисляется десятками тысяч погибших украинцев".