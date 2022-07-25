Украинские военные обстреляли Алчеевск из РСЗО HIMARS

Украина атаковала Алчеевск из американского РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий Алчеевск из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации в своем телеграм-канале в понедельник, 25 июля 2022 года.

Как следует из сообщения, по Алчеевску выпущено пять ракет. Удары нанесены около 3 часов ночи. О разрушениях инфраструктуры и пострадавших не сообщается.

Как ранее писал сайт kp.ru, ВСУ вновь обстреляли Донецк, в результате чего один человек получил ранения, другой – погиб. Так, на улице Авакумова смертельное ранение получил мужчина, а на улице Сорочинская телесные повреждения – женщина.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные выпустили шесть ракет по Херсону, из них пять отражены системой противовоздушной обороны. Обстрел велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадавших среди мирного населения нет.