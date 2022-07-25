Власти Херсонской области намерены вывести гривну из обращения

Херсонские власти выводят гривну из оборота Фото: Shutterstock

Украинскую гривну выведут из обращения на территории Херсонской области. Об этом заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль", - подчеркнул Стремоусов.

По словам чиновника, курс украинской валюты стремительно падает, что делает ее непривлекательной как для бизнеса, так и для населения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце мая Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории Херсонской области российский рубль введен в полноценный оборот. По его словам, с этого момента все магазины обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Соответствующие ценники должны быть выставлены.

Напомним, Кирилл Стремоусов заявил, что киевскому режиму следует забыть про Херсонскую область. Замглавы ВГА региона добавил, что уже идет подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Он также напомнил, что уже тысячи херсонцев получили российское гражданство.