Россия в первом полугодии 2022 не получила инвестиций Китая по линии "Один пояс, один путь"

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, Египет и Шри-Ланка не получили инвестиций Китая в первой половине 2022 года по проекту "Один пояс, один путь", который призван расширять торговые связи КНР со странами Африки, Европы и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.

При этом общий объем китайских инвестиций в проект незначительно снизился, составив 28,4 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года вложения Китая по линии "Один пояс, один путь" составили 29,6 млрд долларов.

Крупнейшим получателем инвестиций КНР по проекту с января по июнь 2022 года стала Саудовская Аравия. Вложения составили 5,5 млрд долларов.

Наибольший рост вложений Китая зафиксирован в технологическом секторе. Инвестиции в этой сфере выросли в четыре раза.

Как ранее писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину. При этом Прайс утверждает, что США не видят того, чтобы Китай был вовлечен в обходе антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения России.

Напомним, Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия и Китай стремятся изменить существующий мировой порядок в своих интересах, а Вашингтон планирует этому противодействовать.