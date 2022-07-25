Глава Еврокомиссии призвала готовиться к прекращению поставок газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа должна готовиться к полной остановке поставок газа из России, рано или поздно этой произойдет, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – сказал она в интервью агентству DPA.

По мнению главы ЕК, страны-члены Евросоюза, слабо зависящие от российского газа, тоже должны приложить усилия по экономии энергии. Как отметила фон дер Ляйен, эти государства также не смогут избежать последствий прекращения поставок голубого топлива, поскольку экономики стран ЕС тесно связаны.

Министры энергетики государств ЕС намерены обсудить предложения Еврокомиссии во вторник, 26 июля. По оценкам ЕК, плохая подготовка к прекращению импорта газа из России может привести к падению производства в среднем на 0,9-1,5%.

Как писал сайт kp.ru, Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.