Минтруд предлагает обязать директоров школ и главврачей отчитываться о расходах

Руководителей государственных муниципальных учреждений хотят обязать отчитываться о расходах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Минтруд России выступил с инициативой расширить список сведений в декларациях руководителей государственных муниципальных учреждений, в том числе директоров школ и главврачей. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, предлагается обязать их предоставлять данные о расходах на недвижимость, транспорт, ценные бумаг и другое имущество.

Министерство готовит соответствующий законопроект.

"Необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга)", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России предложили ввести мораторий на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля. От платежей автовладельцев могут освободить на 2-3 года. Минпромторг поддержал предложение депутатов и вполне возможно, что новая мера поддержки бизнеса и автовладельцев заработает в ближайшее время.

Напомним, в Госдуме разработали законопроект, согласно которому при продаже единственного жилья россиян освободят от налога. Отмечается, что новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 миллионов рублей.