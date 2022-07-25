Die Welt: США оказывают на Германию экономическое давление

В Германии обвинили США в экономическом давлении Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказывают экономическое давление на Германию в то время как она переживает серьезнейший кризис, считает обозреватель Томас Штраубхаар.

В статье для Die Welt он пишет, что нынешний кризис в Германии имеет эффект снежного кома. По его словам, между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции. Их последствия трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, отмечает автор.

В этих условиях США оказывают сильное давление на экономику ФРГ и готов выдвинуть ей новые условия, заявил Штраубхаар. Он считает, что Вашингтон попытается предоставить Европе выбор: либо она ориентируется на США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китай. Во втором случае Европа рискует лишиться военной защиты США, предположил обозреватель.

Как писал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в продовольственном кризисе.