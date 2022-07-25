В Испании закрыли тату-салон из-за вспышки оспы обезьян

12 случаев заражения оспой обезьян связаны с тату-салоном в Испании Фото: REUTERS

Власти Испании приняли решение о временном закрытии тату-салона на юге страны в связи со вспышкой оспы обезьян, связанной с этим заведением. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Речь идет о заражении 12 человек. Уточняется, что тату-салон расположен в Сан-Фернандо. Помимо татуировок он занимался пирсингом и микропигментацией.

По факту вспышки оспы обезьян проводится расследование. Кроме того, устанавливается круг людей, контактировавших с заболевшими.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение признать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Напомним, российский вирусолог Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что оспа обезьян не получит такого широкого распространения по всему миру, как коронавирус. По его словам, заболевание при передаче от человека к человеку теряет свою силу.