В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за неоднократное вождение без прав

За повторное управление автомобилем без прав может грозить до двух лет колонии Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

25 июля 2022 года в России вступил закон об ужесточении наказания за повторное управление транспортным средством без водительсих прав.

Речь идет о введении уголовной ответственности до двух лет тюремного заключения за неоднократное управление транспортным средством без прав.

Согласно закону тем, кто повторно сел за руль без прав, грозит штраф до 250 тысяч рублей и лишение свободы до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В случае если водитель управляет автомобилем без прав повторно, имея при этом судимость за то, что покинул место ДТП, причинив тяжкий вред здоровью или смерть, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.